Brooklyn Center Community Calendar, Oct. 13-19

Friday, Oct. 13
Homecoming Pepfest, 2:05 p.m., Brooklyn Center High School, 6500 Humboldt Ave.
Loaves & Fishes, Noon, Brooklyn United Methodist Church, 7200 Brooklyn Blvd.
CEAP Farm Fresh, 4 p.m., CEAP, 7051 Brooklyn Blvd.
Saturday, Oct. 14
Blood Pressure Screening, 8 a.m. to 8 p.m., West Fire Station, 6250 Brooklyn Blvd.
Free Health Assessment and Eye Care, 10 a.m. to 1 p.m., Hadi Medical Clinic, 6120 Brooklyn Blvd.
Fire Department Open House, 10 a.m. to 2 p.m., Brooklyn Center West Fire Station, 6250 Brooklyn Blvd.
Sunday, Oct. 15
Blood Pressure Screening, 8 a.m. to 8 p.m., West Fire Station, 6250 Brooklyn Blvd.
Monday, Oct. 16
Loaves & Fishes, Noon, Brooklyn United Methodist Church, 7200 Brooklyn Blvd.
City Council Work Session with Financial Commission, 6 p.m., Brooklyn Center City Hall, 6301 Shingle Creek Pkwy.
North Metro Gamblers Anonymous, 7 p.m., Twin Lakes Alano-Room 4, 4938 Brooklyn Blvd.
Tuesday, Oct. 17
Learn Together: Just for Babies, 10-11 a.m., Brookdale Library, 6125 Shingle Creek Pkwy.
Senior Lunch, 11:45 a.m., Crossings at Brookwood, 6125 Lilac Drive
Free Walk-In Medical Clinic for Ages 0-19, 1-5 p.m., Brooklyn Center High School, 6500 Humboldt Ave.
Senior Surf Day, 1-3 p.m., Brookdale Library, 6125 Shingle Creek Pkwy.
Teen Tech Workshop, 4-5:30 p.m., Brookdale Library, 6125 Shingle Creek Pkwy.
EB Parent Advisory Council, 5-6 p.m., Earle Brown Elementary, 1500 59th Ave.
Housing Commission, 7 p.m., Brooklyn Center City Hall, 6301 Shingle Creek Pkwy.
Park and Rec Commission, 7 p.m., Brooklyn Center Community Center, 6301 Shingle Creek Pkwy.
Wednesday, Oct. 18
Family Storytime, 10-10:30 a.m., Brookdale Library, 6125 Shingle Creek Pkwy.
Loaves & Fishes, Noon, Brooklyn United Methodist Church, 7200 Brooklyn Blvd.
Food Distribution, 12:15 p.m., Brooklyn United Methodist Church, 7200 Brooklyn Blvd.
Youth Food Shelf, 3 p.m., CEAP, 7051 Brooklyn Blvd.
Crime Prevention, 6:30 p.m., Brooklyn Center Police Department, 6645 Humboldt Ave.
Thursday, Oct. 19
Farmers Market, 2 p.m., Brooklyn United Methodist Church, 7200 Brooklyn Blvd.
On Screen: Doomsday, Demagogues and Dissent, 3-6 p.m., Brookdale Library, 6125 Shingle Creek Pkwy.
Charter Commission, 6:30 p.m., Brooklyn Center City Hall, 6301 Shingle Creek Pkwy.